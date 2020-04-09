Руководство Роскосмоса и Дмитрий Песков поздравили космонавтов с прибытием на МКС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил членов экипажа "Союза МС-16" с прибытием на Международную космическую станцию от себя и от лица пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Трансляция велась на сайте госкорпорации.

"Вам также поздравления от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, только что просил передать. Ну а Олега Ивановича Скрипочку поздравляю с выходом из "самоизоляции" приблизительной, я бы сказал", - сказал Рогозин. Он также отметил, что все очень рады за экипаж и переживали за него.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев назвал стыковку хорошим подарком экипажу, который сейчас находится на МКС, потому что "это означает, что у них совсем скоро возвращение на Землю".

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в четверг в 11:05 мск и в 17:15 мск в автоматическом режиме состыковался с МКС. На станцию прилетели российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции составит 196 суток. За это время ее участники выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований.

На станции новых членов экипажа встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю на корабле "Союз МС-15" запланировано на 17 апреля.