Космонавты на МКС смогут принять участие в переписи населения онлайн

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Космонавты, которые будут находиться в момент переписи населения на Международной космической станции (МКС), смогут принять участие в переписных мероприятиях онлайн и заполнить анкету через портал госуслуг. Об этом накануне Всемирного дня космонавтики порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020.

"Перепись российских космонавтов на орбите уже стала доброй традицией, и будущая перепись не обойдется без нее. Предстоящая перепись населения станет первой цифровой переписью. Благодаря внедрению информационных технологий электронные переписные листы на портале "Госуслуги" можно заполнить самостоятельно, чем могут воспользоваться российские члены Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Впервые космонавты на МКС были включены в перепись еще в 2002 году. Тогда на борту космической станции находились Валерий Корзун, Сергей Трещев и Федор Юрчихин. "Переписные листы были доставлены на грузовом космическом корабле, и космонавты смогли заранее подготовиться к опросу. С Земли, из Центра управления полетами (ЦУП) опрос космонавтов провели представители Росстата", - пояснил в медиаофисе.

Ранее Росстат выступил с предложением перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы ведомства, смещение сроков переписи не повлияет на качество и результат переписи. Россия не единственная страна, где текущая эпидобстановка внесла коррективы в мероприятия по переписи населения. В пресс-службе Росстата уточнили, что изменены сроки проведения переписи населения в США, Бразилии и Киргизии. Новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены Правительством РФ.

В медиаофисе Всероссийской переписи населения напомнили, что вне зависимости от сроков, состоится она в октябре 2020 года или будет перенесена на 2021 год, перепись населения впервые пройдет с применением цифровых технологий. Так, главным нововведением предстоящей переписной кампании будет "возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг". В свою очередь, переписчики, которые будут ходить по жилым помещениям, будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.