Роскосмос обнародовал предстартовый плейлист экипажа "Союза МС-16"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал плейлист экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16", который они слушали перед полетом в четверг. Аудиозаписи выложены на странице госкорпорации в социальной сети "ВКонтакте".

"Плейлист космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Кристофер Кэссиди, который они слушали перед запуском на околоземную орбиту 9 апреля 2020 года", - подписан.

В него входят песни группы "Ундервуд", Scorpions, Bon Jovi, ATB и других музыкантов.

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в четверг в 11:05 мск и через шесть часов в автоматическом режиме состыковался с МКС. На станцию прилетели российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Традиционно перед полетом они слушали в корабле музыку, которую подбирали заранее.

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции составит 196 суток. За это время ее участники выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований.