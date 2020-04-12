Космонавты Роскосмоса ответили на самые популярные запросы в Google о своей жизни

Действующие космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка, Олег Артемьев, Алексей Овчинин и Сергей Ревин записали видео с ответами на вопросы о своей жизни. Как сообщается в официальном блоге российского офиса Google, речь идет о самых популярных запросах в поисковой системе на эту тему за последний год.

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Видеоролики с ответами доступны на YouTube-канале "Роскосмос ТВ". Всего в честь Дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля, космонавты ответили на 12 вопросов.

Например, Олег Скрипочка, командир длительной экспедиции МКС-62, который сейчас находится на орбите, рассказал, что едят космонавты каждый день, как они тренируются и как чистят зубы. Он также провел небольшую экскурсию по своей каюте и показал, что видно из иллюминатора.

Также космонавты ответили на вопросы о том, как они спят, чем занимаются в космосе, как попадают на МКС, зачем носят скафандр и другие.