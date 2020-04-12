{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Космонавты Роскосмоса ответили на самые популярные запросы в Google о своей жизни

В частности, пользователи интересовались, как космонавты тренируются в космосе и зачем они носят скафандры
' "Роскосмос ТВ"/YouTube'

Действующие космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка, Олег Артемьев, Алексей Овчинин и Сергей Ревин записали видео с ответами на вопросы о своей жизни. Как сообщается в официальном блоге российского офиса Google, речь идет о самых популярных запросах в поисковой системе на эту тему за последний год. 

Спецпроект на тему
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы Подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

Видеоролики с ответами доступны на YouTube-канале "Роскосмос ТВ". Всего в честь Дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля, космонавты ответили на 12 вопросов.

Например, Олег Скрипочка, командир длительной экспедиции МКС-62, который сейчас находится на орбите, рассказал, что едят космонавты каждый день, как они тренируются и как чистят зубы. Он также провел небольшую экскурсию по своей каюте и показал, что видно из иллюминатора. 

Также космонавты ответили на вопросы о том, как они спят, чем занимаются в космосе, как попадают на МКС, зачем носят скафандр и другие. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики
Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что российская космическая программа работает в интересах отечественной экономики и науки, способствует расширению знаний о Земле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС