Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль "Союз МС-15" и закрыл люки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир перешли с Международной космической станции (МКС) на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-15" и закрыли люки. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Теперь им предстоит переодеться в летные скафандры и проверить работоспособность систем корабля и герметичность люков.

"Союз МС-15" должен отстыковаться от МКС в пятницу в 04:53 мск. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 08:16 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, который стал командиром МКС.