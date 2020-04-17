Корабль "Союз МС-15" отстыковался от МКС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

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Примерно через 2,5 часа двигатели корабля должны включиться на торможение, после чего произойдет его разделение на отсеки, затем он войдет в плотные слои атмосферы Земли.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 08:16 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана (Казахстан).

Экипаж "Союза МС-15" вернется на Землю на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим, в частности, время эвакуации космонавтов с места посадки корабля специалистами поисково-спасательной группы Центрального военного округа будет ограничено. Как сообщили ранее в пресс-службе округа, это необходимо для исключения возможности инфицирования экипажа "Союза". После медобследования космонавта и астронавтов доставят на вертолетах на оперативный аэродром, откуда экипаж отправится в Москву.

Кроме того, как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), число специалистов Росавиации, Роскосмоса, Минобороны и других организаций, участвующих в обеспечении посадки экипажа "Союза МС-15" будет ограничено для защиты возвращающихся от коронавируса. Все специалисты, прибывшие в Казахстан для обеспечения посадки, прошли тесты на коронавирус. Также в ЦПК сообщали, что второй период реабилитации Скрипочки после возвращения на Землю, который планировался на 18 мая в Краснодарском крае, будет отложен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

На околоземной орбите продолжат работать космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, который стал командиром МКС.