Военные доставят экипаж "Союз МС-15" на Байконур, откуда космонавты отправятся в Москву

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) после встречи экипажа спускаемого аппарата "Союз МС-15" доставит их на оперативный аэродром Байконур, откуда космонавты отправятся в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

16 апреля пресс-служба ЦВО сообщила, что группа проведет эвакуацию экипажа по сокращенному сценарию - будет ограничено время и количество контактов, чтобы избежать возможного инфицирования международного экипажа. Там уточнили, что решение о том, на какой из четырех оперативных аэродромов будут доставлены космонавты принимается в день посадки.

"После эвакуации, экипаж космического корабля на вертолетах доставят на оперативный аэродром в Байконуре, откуда космонавты вылетят в Москву", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, а также три самолета Ан-12 и Ан-26 вылетели с аэродромов Байконур, Аркалык, Караганда и Жезказган в расчетный район посадки в 140 км юго-восточнее Жезказгана. "Вертолеты доставят необходимое оборудование и бригаду медиков. Точные координаты капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26. Кроме того, к месту посадки выехали пять экипажей поисковых машин "Синяя птица", которые обеспечат транспортировку спускаемого аппарата", - уточнили в округе.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" запланирована на 17 апреля в 08:16 мск. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.