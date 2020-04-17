Корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщил в пятницу в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Есть посадка "Союза МС-15", - написал он.

С МКС на Землю вернулись россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Они были эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-15". Первым достали Скрипочку, затем - Меир, последним - Моргана.

Корабль отстыковался от МКС в пятницу в 04:53 мск. На станции продолжают работу космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, который стал ее командиром.

Экипаж "Союза МС-15" вернулся на Землю на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим время его эвакуации с места посадки корабля будет ограничено для исключения возможности инфицирования. После медобследования космонавта и астронавтов доставят на вертолетах на Байконур, откуда Скрипочка отправится в Москву, а американцы - в США.

Кроме того, как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), число специалистов Росавиации, Роскосмоса, Минобороны и других организаций, участвующих в обеспечении посадки экипажа "Союза МС-15", ограничено для защиты возвращающихся от возможного инфицирования. Все специалисты, прибывшие в Казахстан для обеспечения посадки, прошли тесты на коронавирус.