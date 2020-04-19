Два пуска "Союзов" с космодрома Куру предварительно перенесены на сентябрь

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Запуски двух спутников ОАЭ и Франции с космодрома Куру во Французской Гвиане предварительно перенесены сентябрь. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Там активно работает наш "Союз-2". Французы очень любят эту ракету и даже свои космические аппараты выводят именно на наших "Союзах", - сказал Рогозин. - Мы планировали провести в феврале и марте два пуска. Один в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, аппарат уже был заправлен, и мы заправили наш разгонный блок "Фрегат". А второй пуск был связан с французским космическим аппаратом".

Он отметил, что в связи с эвакуацией французского боевого расчета с космодрома в Куру Роскосмос тоже приостановил эти работы. "Эти два пуска перенесены пока на сентябрь", - сказал глава Роскосмоса.

Он рассказал, что Франция провела эвакуацию своего персонала из Гвианского космического центра из-за случаев заражения коронавирусом. "На континентальную часть Франции улетели все их специалисты. Остались только те, которые помогали нашему боевому расчету проводить необходимые регламентные работы с нашим разгонным блоком", - рассказал Рогозин. По его словам, разгонный блок нельзя было оставлять в заправленном состоянии, так как это могло бы привести к предсказуемым катастрофическим результатам. "Часть наших специалистов - 21 человек - осталась на Куру", - сообщил Рогозин.

Ранее гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков сообщил, что 21 сотрудника ЦЭНКИ и НПО имени С. А. Лавочкина эвакуируют с космодрома Куру с 27 по 30 апреля.

Пуск ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки был запланирован на 6 марта. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат" старт перенесен на сутки. Затем, несмотря на готовность российской стороны обеспечить пуск, заказчик и компания Arianespace приняли решение о замене разгонного блока и переносе старта.