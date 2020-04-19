{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин заявил, что Роскосмос понесет убытки, если пуски по программе OneWeb не состоятся

Госкопрорация ведет переговоры с французской компанией Arianespace, которая является заказчиком российских пусков в интересах OneWeb

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Роскосмос так или иначе понесет убытки в случае, если британские спутники OneWeb в итоге не будут запущены на ракетах "Союз". Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в воскресенье.

"Если пусков не будет, мы так или иначе будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах", - сказал Рогозин.

По его словам, сейчас эти ракеты обслуживают боевые расчеты, которые должны получать деньги как за работу, так и за вынужденный простой. В то же время Рогозин подчеркнул, что основную сумму по контракту Роскосмос уже получил.

Сейчас госкопрорация ведет переговоры с французской компанией Arianespace, которая является заказчиком российских пусков в интересах OneWeb.

Британская компания-стартап OneWeb в марте подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. При этом первоначально предполагалось, что компания выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКосмос
Реклама на ТАСС
Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов
Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС