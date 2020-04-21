Впервые зафиксировано слияние двух черных дыр со значительной разницей в массе

Одна из них почти в четыре раза больше другой

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO впервые зафиксировали слияние двух черных дыр, масса которых значительно различается. Одна из них примерно в четыре раза тяжелее другой, пишет Space.com. "Это примерно равно соотношению начинки в обычном печенье Oreo и Mega Stuf Oreo", – наглядно объяснил разницу между объектами астрофизик из Северо-Западного университета (США) Кристофер Берри.

The ratio of the #GW190412 #blackholes masses is "roughly equal to the ratio of filling in a regular Oreo to in a Mega Stuf Oreo," notes @LIGO & @NorthwesternU's @cplberry "Investigations of connections between Oreos and black hole formation are ongoing." https://t.co/HvSVOUMeLv pic.twitter.com/raRKbpQXP7 — LIGO (@LIGO) April 20, 2020

Гравитационные волны – это колебания пространства–времени, источником которых служат массивные объекты, которые движутся с меняющимся ускорением. Существование таких волн еще более ста лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, однако зафиксировать их ученые смогли лишь в сентябре 2015 года. Детектирование гравитационных волн — важное подтверждение общей теории относительности. За это проект LIGO в 2016 году получил премию Breakthrough Prize, а в 2017-м — уже Нобелевскую премию по физике. Сейчас обнаружением гравитационных волн занимается четыре детектора – два в США (ими занимаются специалисты проекта LIGO), по одному в Италии (VIRGO) и Японии (KAGRA). Необычное слияние

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Самый распространенный источник этих волн – слияние двух черных дыр. Ранее астрофизики фиксировали, что в подобных событиях участвовали объекты примерно равных масс. Вспышка GW190412, которую детекторы обнаружили 12 апреля, выбивалась из этого ряда. Это событие произошло на расстоянии 2,4 млрд световых лет от Солнечной системы. Анализ данных LIGO и VIRGO о нем показал, что в этом космическом катаклизме участвовали две черные дыры, масса которых различалась примерно в четыре раза. Одна из них была тяжелее Солнца примерно в 8 раз, а другая – примерно в 30.

' Видео, в котором наглядно показано слияние черных дыр и образующиеся в результате гравитационные волны. Credit – Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) / Youtube'