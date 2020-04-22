{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Это седьмая по счету группировка микроспутников
Ракета-носитель Falcon 9 AP Photo/John Raoux
Описание
Ракета-носитель Falcon 9
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с седьмой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в среду с космодрома на мысе Канаверал в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск). Трансляция запуска велась на сайте компании.

Приблизительно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшаяся при пусках, была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. 60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пентагон выясняет, был ли запуск Ираном военного спутника успешным
Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен назвал запуск спутника Noor "еще одним примером враждебных действий со стороны Ирана"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС