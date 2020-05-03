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75-летие Победы

Сотрудники космодромов Восточный и Байконур записали песни военных лет ко Дню Победы

Как отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, результат получился искренним и душевным
' Rogozin Dmitry/YouTube'

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники двух космодромов Восточный и Байконур вместе с членами семей записали на видео песни военных лет ко Дню Победы. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сотрудники космодромов Восточный и Байконур вместе со своими родными сделали подарок к юбилею Великой Победы. Они спели в "музыкальной перекличке" двух космодромов любимые песни военных лет", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По его мнению, результат получился искренним и душевным. В размещенном на странице Рогозина в YouTube видео сотрудники космодромов и их родные поют песни "День Победы", "Три танкиста", "Катюша", "Огонек" и другие.

В этом году массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако президент России Владимир Путин 9 мая по традиции возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, полноценное празднование 75-летия Победы тогда, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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