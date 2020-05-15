Источники: гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов покинет свой пост

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов оставит свою должность. Об этом сообщил ТАСС пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Севастьянов будет снят с должности", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь второй источник отметил ТАСС, что вопрос о деятельности Севастьянова в РКК "будет решаться в течение дня".

ТАСС не располагает оперативным комментарием РКК "Энергия".

Севастьянов стал исполняющим обязанности генерального директора предприятия в конце января 2019 года. В марте 2020 года его кандидатуру поддержал совет акционеров. На этом посту Севастьянов сменил Сергея Романова, который остался на предприятии. До этого он уже занимал пост гендиректора РКК "Энергия".