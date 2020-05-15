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Источники: гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов покинет свой пост

По словам собеседника ТАСС, Севастьянова снимут с должности

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов оставит свою должность. Об этом сообщил ТАСС пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Севастьянов будет снят с должности", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь второй источник отметил ТАСС, что вопрос о деятельности Севастьянова в РКК "будет решаться в течение дня".

ТАСС не располагает оперативным комментарием РКК "Энергия".

Севастьянов стал исполняющим обязанности генерального директора предприятия в конце января 2019 года. В марте 2020 года его кандидатуру поддержал совет акционеров. На этом посту Севастьянов сменил Сергея Романова, который остался на предприятии. До этого он уже занимал пост гендиректора РКК "Энергия".

Теги
РоссияСевастьянов, Николай Николаевич
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