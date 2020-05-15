Источник: Рогозин 18 мая представит нового гендиректора РКК "Энергия" Игоря Озара

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 мая представит руководству Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в качестве нового генерального директора Игоря Озара, Николай Севастьянов, возглавляющий предприятие с 2019 года, займет пост советника гендиректора Роскосмоса. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической промышленности.

"В понедельник глава Роскосмоса в режиме видеоконференции представит руководящему составу корпорации "Энергия" Игоря Озара в качестве нового генерального директора, Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора Роскосмоса", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, "это меры по усилению руководящего состава головной организации Роскосмоса по пилотируемой тематике, поддержанные правительством".

Собеседник отметил, что причиной смены руководства РКК является сохраняющийся в "Энергии" финансовый и производственный кризис, касающийся сложностей в создании гражданских (пилотируемый корабль нового поколения "Орел") и военных (разработка нового разгонного блока для ракеты-носителя "Ангара-А5") проектов.

Как ожидается, добавил источник, вместе с Озаром в "Энергию" придут специалисты, принимавшие участие в налаживании производственных и организационных процессах при создании крупнейшего авиационного холдинга, специализирующегося на производстве боевой авиации. "Их участие призвано выработать в короткие сроки оптимальную финансовую и организационную модель РКК, чтобы перестроить внутренние процессы и наверстать отставание по ряду ключевых проектов", - сообщил собеседник.

Ранее в пятницу другой источник ТАСС в космической отрасли сообщил, что генеральный директор РКК "Энергия" Николай Севастьянов покинет свою должность. Он отметил, что вопрос "будет решаться в течение дня". Позднее из документов РКК "Энергии" на сайте раскрытия информации стало известно, что совет директоров "Энергии" рассмотрит вопрос о приостановке полномочий генерального директора предприятия Николая Севастьянова.

Игорь Озар

В конце марта бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар начал работу в госкорпорации "Роскосмос" в должности советника Дмитрия Рогозина.

Озар в начале 2020 года покинул пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года (с 2011 года - гендиректором). При нем предприятие выполнило крупные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35. Также в это время был завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения Су-57, машина была подготовлена к серийным поставкам.