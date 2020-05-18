Астрономы нашли на Марсе возможные следы множества грязевых потоков

ТАСС, 18 мая. Планетологи выяснили, что многочисленные следы "извержений" марсианских вулканов на самом деле являются следами гигантских грязевых потоков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Ланкастерского университета со ссылкой на статью в журнале Nature Geoscience.

"Мы провели серию экспериментов в вакуумной камере, пытаясь воссоздать то, как выглядели бы потоки грязи на Марсе. Эти эксперименты интересовали нас по той причине, что на снимках поверхности красной планеты можно увидеть множество структур, одновременно похожих и на гигантские грязевые сели, и на застывшую лаву", - заявил Лайонель Уилсон, профессор Ланкастерского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние 10 лет планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны пресной воды, в теории пригодной для зарождения жизни земного типа.

По текущим оценкам ученых, в них содержалось примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Более того, общего количества воды на юном Марсе хватило бы, чтобы покрыть его поверхность слоем влаги толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода и когда она появилась на поверхности четвертой планеты Солнечной системы, ученые пока не могут точно сказать.

Планета грязевых вулканов

Уилсон и его коллеги выяснили, куда могла пропасть значительная часть этих запасов влаги, изучая то, как ведет себя жидкая грязь в условиях, близких по температурам и давлениям к современному Марсу. Для этих опытов ученые создали специальную установку на базе вакуумной камеры, в которой поддерживались те же условия, которые царят на Марсе уже несколько миллиардов лет. Используя этот прибор, планетологи проследили за тем, как в них будет течь грязь разной консистенции.

Эти опыты неожиданно показали, что при низких температурах и давлениях жидкая грязь начинает вести себя примерно так же, как лава земных вулканов, формируя сложные, многослойные отложения по мере ее застывания и растекания по "марсианскому" песку. Подобное поведение было характерно как для "свежих" отложений грязи, так и для повторных ее излияний, встречавших на своем пути скопления материи, застывшей в ходе прошлых опытов ученых.

Что интересно, внутри нее, как показал анализ содержимого подобных отложений, возникали примерно те же структуры, что и в потоках лавы на Земле, в том числе пузыри и пустоты, а также полые трубки, позволявшие жидкой части грязи проникать на новые территории.

Все это, как считают Уилсон и его коллеги, говорит о том, что многие "потоки лавы" на поверхности Марса на самом деле могут быть гигантскими отложениями застывшей грязи. Подобный сценарий хорошо объяснял бы то, почему некоторые марсианские вулканы проявляли активность значительно дольше, чем это допускают теории, описывающие эволюцию недр красной планеты.

В пользу этого говорит то, что похожие структуры могут возникать на поверхности других холодных и богатых водой небесных тел, таких как карликовая планета Церера, где зонд Dawn уже обнаружил следы подобных вулканов. Запуск новых марсоходов и отправка первых пилотируемых миссий на Марс, как надеются ученые, помогут им проверить эту теорию и для соседки Земли.