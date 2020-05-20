Politico: глава пилотируемой программы NASA покинул пост за неделю до запуска Crew Dragon

ТАСС, 20 мая. Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул свой пост за неделю до запланированного на 27 мая запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Об этом во вторник сообщила газета Politico, процитировавшая письмо Ловерро к сотрудникам.

По данным издания, в письме Ловерро заявил, что покидает должность "с тяжелым сердцем" из-за некой "ошибки", которую совершил во время своего пребывания на посту.

"Я ухожу из-за своих личных действий, а не из-за чего-то, над чем мы работали вместе", - написал он. При этом Ловерро отказался прокомментировать изданию, о какой именно ошибке идет речь, но отметил, что она не связана с предстоящим запуском Crew Dragon или разногласиями с вышестоящим руководством.

Дуглас Ловерро пробыл на должности заместителя администратора по пилотируемым программа всего семь месяцев.

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен через неделю отправятся на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Старт намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта 2019 года и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.