Япония запустила грузовой корабль "Конотори" к МКС

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Япония в ночь со среды на четверг осуществила запуск беспилотного космического корабля "Конотори-9" ("Аист-9") к Международной космической станции (МКС). Запуск с космодрома Танэгасима в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований.

Аппарат доставит на МКС около 6 тонн продуктов, оборудования и других полезных грузов, необходимых экипажу станции. Это был последний запуск нынешней версии "Конотори". Впоследствии Япония планирует использовать модернизированную версию грузовика большей вместимости.

Последний раз Японское агентство аэрокосмических исследований запускало корабль серии "Конотори" к МКС в сентябре прошлого года. Тогда он доставил на станцию аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей.