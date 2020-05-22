Российский спутник зафиксировал очищение атмосферы над Уханем в условиях пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спутник "Метеор-М" №2-2 зафиксировал значительное очищение атмосферы над китайским городом Ухань, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы" (РКС), распространенном в пятницу.

Как уточнили в пресс-службе, для этого сравнили фото, сделанное в марте 2019 года, с изображением, полученным после карантина. "На втором снимке, полученном уже после длительного карантина и остановки производств, можно наблюдать значительное очищение атмосферы", - говорится в сообщении.

В свою очередь главный конструктор многозонального сканирующего устройства МСУ-ГС Юрий Гектин отметил, что снимки Уханя были сделаны в спектральном диапазоне, чувствительном при наблюдениях через атмосферные загрязнения. "Изображения демонстрируют огромную разницу в прозрачности атмосферы в эти периоды, а следовательно, и степень экологического воздействия промышленности на окружающую среду", - добавил он.

Также на спутнике установлены модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы, гелиогеофизический аппаратурный комплекс и другая целевая аппаратура.

"Метеор-М" №2-2 входит во вторую серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

Ситуация в Ухане

Из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, Ухань с 23 января фактически находился на карантине: транспортное сообщение с городом было приостановлено, местным жителям запретили покидать населенный пункт. 25 марта власти Китая сняли ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй. 8 апреля после 76 дней карантина было восстановлено транспортное сообщение с Уханем - с этого момента его жителям разрешено покидать город.