Члены экипажа корабля Crew Dragon сдали тесты на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запланированному на 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции проходят карантин и сдали тесты на коронавирус. Об этом они сообщили в пятницу на брифинге, который транслировался на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Как астронавты мы привыкли к постоянному медицинскому контролю, - отметил Даглас Харли. - Так что нынешняя ситуация, когда мы находимся на карантине, для нас нормальна. Мы уже дважды сдавали тесты на коронавирус и, вероятно, сдадим еще один тест перед полетом".

На вопрос о том, какой груз они возьмут с собой на МКС, Роберт Бенкен отметил, что "предстоящий полет - демонстрационный и наша главная задача - продемонстрировать возможности доставки астронавтов на орбиту". "Масса груза, который мы возьмем с собой, крайне ограничена", - добавил он.

Даглас Харли сообщил, что при подлете к МКС будут проверены возможности ручного управления кораблем. "Такие методы управления, возможно, потребуются во время следующих полетов", - пояснил он.

Старт намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.