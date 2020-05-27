Илон Маск назвал сбывшейся мечтой предстоящий первый пилотируемый полет Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск считает предстоящий через два часа старт созданного его компанией космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном, своей сбывшейся мечтой. Об этом он сообщил в интервью, транслировавшемся на сайте компании SpaceX.

"Этот запуск - как мечта, ставшая явью для всех нас, - отметил он. - Когда мы создавали компанию SpaceX в 2002 году, я даже не представлял, что это произойдет. Я рассчитывал лишь на небольшой шанс на то, что нам удастся создать ракету-носитель и доставить полезную нагрузку на орбиту. И если кто-нибудь сказал бы мне в 2002 году, что я буду стоять здесь, рядом с директором NASA и астронавты будут находиться на корабле на стартовой площадке 39А - а я очень горд, что нахожусь здесь - я бы сказал тогда, что даже не представляю, о чем идет речь".

Со своей стороны директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что "очень многие полагали, что нынешнего результата достичь не удастся". "У нас были дискуссии с Илоном, и он говорил, что SpaceX может добиться результата, - продолжал он. - Да, были проблемы, были препятствия, были проблемы с капсулой, с парашютной системой, но особенность компании SpaceX в том, что они проводили испытания, и если у них были неудачи, они вносили изменения, вновь проводили летные испытания, пока, наконец, не достигли нынешнего результата". "Но если бы вы спросили меня еще два года назад, я бы сомневался в том, что нам это удастся", - добавил он.

Старт к Международной космической станции нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту запланирован на 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск) с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал.

Вывод корабля на орбиту осуществит ракета-носитель Falcon-9, разработанная компанией SpaceX. Стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 28 мая на 11:29 по времени восточного побережья США (18:29 мск), а затем в 13:55 (20:55 мск) запланировано открытие люка и переход астронавтов с корабля в МКС.