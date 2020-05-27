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Штормовое предупреждение объявлено недалеко от места запуска корабля Crew Dragon

Тем не менее NASA надеется, что погодные условия улучшатся и позволят дать старт ракеты-носителя с космодрома

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в среду в округе Бревард (штат Флорида), на территории которого расположен космодром на мысе Канаверал, откуда примерно состоится запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила телекомпания CNN, корреспондент которой находится на мысе Канаверал.

По данным телекомпании, над округом видны грозовые тучи, сверкают молнии и раздаются раскаты грома. Тем не менее NASA надеется, что погодные условия улучшатся и позволят дать старт ракеты-носителя с космодрома.

Тем временем астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт корабля Crew Dragon и задраили люки. Астронавты успели попрощаться с близкими и побеседовать с главой компании SpaceX Илоном Маском и директором NASA Джеймсом Брайденстайном.

Старт корабля с Хёрли и Бенкеном на борту в среду намечен на 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

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