Астронавты Хёрли и Бенкен покинули корабль Crew Dragon после переноса его запуска к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен покинули борт корабля Crew Dragon компании SpaceX, запуск которого к Международной космической станции (МКС) был ранее в среду отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляция ведется на сайте американского космического ведомства.

Прежде чем астронавтам разрешено было покинуть борт космического корабля, был проведен комплекс проверок безопасности. Убедившись в том, что Хёрли и Бенкену ничего не угрожает, специалисты из команды обеспечения открыли люк Crew Dragon. Кресла астронавтов были в автоматическом режиме переведены в вертикальное состояние, после чего они смогли покинуть борт корабля. Ведущие трансляции уточнили, что перед повторной попыткой запуска, намеченной на 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск), астронавты будут соблюдать карантин на территории Космического центра им. Джона Кеннеди.

Глава NASA Джим Брайденстайн подчеркнул, что специалисты американского космического ведомства и SpaceX приняли верное решение, отказавшись от запуска в среду. "В данном случае в атмосфере наблюдалось слишком много электричества, - указал он. - Были опасения, что если бы мы осуществили запуск, он мог бы спровоцировать молнии"

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск). NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.