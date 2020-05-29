Мобильное приложение для работы с данными ДЗЗ заработает в России в ближайшее время

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мобильное предложение, с помощью которого можно будет работать с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), будет доступно для пользователей в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Приложение на финальном этапе тестирования. Будет доступно в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Ранее сотрудники НИИ ТП в журнале "Дистанционное зондирование Земли в России" сообщили, что работа в приложении будет возможна по подписке. Согласно статье, пользователи получат "доступ к средствам заказа архивных данных и проведения съемки с указанием опций необходимой обработки и получения результатов выполнения заказов".

В феврале 2019 года Роскосмос совместно с МЧС, Минприроды, Росгидрометом и другими ведомствами объявил открытый конкурс на создание информационной системы для обеспечения потребителей доступом к данным ДЗЗ. Она должна обеспечить федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, отдельные государственные и коммерческие организации, а также физических лиц данными ДЗЗ.