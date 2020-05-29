В NASA оценили шансы на благоприятную погоду для запуска Crew Dragon 30 мая

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Шансы на благоприятные погодные условия для запуска в предстоящую субботу корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту сейчас составляют 50%. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Шансы на благоприятные погодные условия для запуска в субботу составляют 50%, следующее окно запуска откроется в воскресенье", - отметил он. Старт Crew Dragon намечен на 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск).

"Безопасность является нашим основным приоритетом при принятии решения о запуске, - продолжил директор NASA. - На нас никто не оказывает нажим. Мы принимаем решение о запуске тогда, когда мы к этому готовы".

Говоря о причинах переноса намечавшегося на 27 мая старта Crew Dragon, Брайденстайн подчеркнул, что это решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий. "В атмосфере было слишком много электричества, - отметил он. - Проблема была в том, что при запуске мог возникнуть грозовой разряд". По его словам, президент США Дональд Трамп, присутствовавший на космодроме во Флориде, расценил решение NASA отложить старт как "правильное и принятое по очевидным причинам".

"В минувшую среду экипаж был готов к старту, пусковой расчет был готов, вся аппаратура работала нормально, - отметил он. - Это была фактически генеральная репетиция. Каждый такой шаг вперед полезен для NASA. Но следует помнить о том, что предстоящий запуск - испытательный, он дает возможность нам чему-то научиться и собрать дополнительную информацию".

США прекратили пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.