Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии. Об этом сообщил ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"В связи с пандемией коронавируса переговоры о создании консорциума, который будет осуществлять миссию Clearspace-1, заняли больше времени, чем предполагалось. Сейчас ЕКА планирует подписать контракт в сентябре", - отметил Пишель.

По словам главы представительства ЕКА, параллельно начнутся технические работы по подготовке миссии. "Поэтому в настоящее время никаких серьезных задержек не предвидится", - подчеркнул он.

Подписание контракта на создание и запуск ожидалось летом. Выполнять его будет коммерческий консорциум, который возглавляет швейцарский стартап ClearSpace. Документ был согласован в ноябре 2019 года на министерском совещании стран - участниц ЕКА, которые будут финансировать проект.

Задачей аппарата станет вывод с орбиты отработавших спутников и крупных обломков космического мусора, которые потенциально могут стать источником сотен мелких обломков. Предполагается, что спутник будет определять положение орбитального объекта при помощи датчиков, после этого приблизится к нему и захватит с помощью четырех манипуляторов.

В качестве первого объекта "охоты" выбран адаптер для полезной нагрузки под названием Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), который использовался на ракете Vega в 2013 году. Сейчас он находится на орбите на высоте примерно 660-800 км.