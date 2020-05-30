Роскосмос: неверно считать, что РФ что-то недополучит в случае успешного пуска Crew Dragon

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Прибыль от полетов астронавтов NASA на российских космических кораблях была дополнительной, рано или поздно она должна была закончиться, поэтому неправильно говорить, что Роскосмос что-то недополучит. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

"Когда у наших партнеров возникли сложности с тем, что заканчивали летать шаттлы (возвращаемые корабли Space Shuttle - прим. ТАСС), значительно позже вошли в строй их корабли, ну и действительно, помогая в этот момент нашим партнерам, получали какую-то дополнительную прибыль. <...> Рано или поздно она должна была закончиться", - сказал Крикалев.

Исполнительный директор отметил, что по плану, она должна была закончиться еще раньше. "Поэтому несправедливо говорить, что мы что-то недополучим", - отметил Крикалев, сравнив прибыль от доставки американцев к МКС с найденной на улице монеткой. "Просто нам повезло вчера, а сегодня мы возвращаемся в нормальное русло", - пояснил он.

По словам Крикалева, если полет Crew Dragon будет успешным, появится дополнительная возможность доставки не только грузов, но и людей, при этом РФ и США вернутся к более равновесному, паритетному сотрудничеству. "Противодействие природе, противодействие агрессивным условиям космоса - это непростая задача. Если кто-то добавляется в эту историю, то для всех нас это хорошо", - заключил Крикалев.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Старт Crew Dragon был отложен 27 мая из-за погодных условий. Следующая попытка может быть предпринята 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск).