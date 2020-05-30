Астронавты поднялись на борт Crew Dragon перед планируемым запуском к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт корабля Crew Dragon компании SpaceX, который планируется в субботу запустить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к Международной космической станции (МКС). Предыдущая попытка запуска, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляция ведется на сайте американского космического ведомства.

Астронавты, а также специалисты NASA и SpaceX прибыли к стартовой площадке на автомобилях компании Tesla, которую, как и SpaceX, возглавляет предприниматель Илон Маск. Перед отправкой астронавты попрощались с близкими. В ближайшее время специалисты в очередной раз проверят все системы корабля и скафандры астронавтов. После этого люки Crew Dragon будут закрыты.

Ведущий трансляции уточнил, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска к настоящему моменту составляют 50%. В пятницу глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн подчеркнул, что запуск будет осуществлен лишь в том случае, если специалисты NASA и SpaceX сочтут его безопасным. По словам Брайденстайна, "следующее окно запуска откроется в воскресенье".

Старт корабля с Хёрли и Бенкеном на борту намечен на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), а стыковка с МКС - на 31 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.