В NASA заявили, что погодные условия во Флориде позволяют осуществить запуск Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Погодные условия в районе мыса Канаверал (штат Флорида) позволяют осуществить в субботу запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил специалист Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе трансляции на сайте NASA.

Предыдущая попытка запуска Crew Dragon, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий.

Старт корабля с астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), а стыковка с МКС - на 31 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.