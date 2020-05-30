На космодроме на мысе Канаверал началась заправка топливом ракеты Falcon 9

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Заправка топливом ракеты-носителя Falcon 9, выводящей американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту, началась в субботу на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщил представитель Центра космических полетов имени Кеннеди во время трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Заправка первой ступени, согласно графику подготовки к полету, начинается за 35 минут до старта, заправка второй ступени - за 16 минут до старта. Пуск Falcon 9 с Crew Dragon намечен на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск). Это уже вторая попытка запуска, в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.