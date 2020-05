Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Незадолго до старта астронавты заявили, что для них честь участвовать в миссии по запуску американского пилотируемого космического корабля. "Позвоним с орбиты, спасибо", - отметил Хёрли.

За запуском на космодроме наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Через 2 минуты и 36 секунд после старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Она, как ожидается, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Вторая ступень ракеты-носителя

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

Она проработает 8 минут 44 секунды. Через 3 минуты после отключения ее двигателя корабль отделится от второй ступени. Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен с площадки 39А со второй попытки. В минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.