Трамп прибыл на космодром на мысе Канаверал

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида), чтобы наблюдать за запуском корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула Белого дома.

По их данным, главу государства встретил директор NASA Джим Брайденстайн.

Ранее американский лидер подтвердил, что шанс на то, что запуск корабля состоится в субботу, равен 50%. Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Вторая попытка запланирована на субботу. К настоящему моменту астронавты НАСА Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт корабля. Старт намечен на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), а стыковка с МКС - на 31 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.