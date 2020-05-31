Эксперт назвал плюсы и минус запуска Сrew Dragon для России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Потеря денег, которые Россия не получит от NASA за доставку своих астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз-МС" и "Прогресс" в связи с запуском к МКС нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, является единственным минусом для нашей страны. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Стыковка корабля с МКС намечена на 31 мая.

"Небольшой минус в том, что мы потеряем определенные деньги, которые нам платили американцы за доставку своих астронавтов на МКС на кораблях "Союз-МС" и их грузов на кораблях "Прогресс". Но эти деньги в принципе не плановые, потому что американцы еще четыре года назад должны были начать летать на МКС на своих кораблях и отказаться от "Союзов", и поэтому вся наша космическая программа строилась на финансировании государством, без расчета на эти дополнительные деньги, которые то ли будут от американцев, то ли не будут. Бюджет потеряет какие-то деньги, но наша экономика ни в чем не проиграет", - сказал Маринин.

NASA самостоятельно не запускало экипажи на Международную космическую станцию с 2011 года после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Плюсы для России

По словам Маринина, наличие у США своего пилотируемого корабля имеет для России и ряд плюсов. "Мы сможем теперь увеличить свой экипаж на МКС. В 2021 году планируется запуск к МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука", и мы сможем увеличить свой экипаж на станции до трех человек", - сказал эксперт.

Еще одним плюсом он назвал то, что Россия сможет вести переговоры с другими странами на полет на МКС туристов и профессиональных космонавтов.

Кроме того, по мнению Маринина, у России снизится потребность в кораблях "Союз-МС", что освободит производственные мощности для создания нового пилотируемого корабля "Орел". "Мы создаем "Орел" параллельно с производством и совершенствованием "Союзов-МС", а при наличии у американцев своего пилотируемого корабля, нам "Союзов" для доставки экипажей на МКС уже понадобится меньше, не четыре корабля плюс один запасной, а три или даже два плюс один запасной, в зависимости от наличия туристов. Соответственно, у нас нагрузка на предприятие-изготовитель "Союзов-МС" (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" - прим. ТАСС) падает. В результате освобождаются производственные мощности на ударный труд по созданию нового пилотируемого корабля ["Орел"]", - пояснил эксперт.