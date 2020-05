США впервые за девять лет осуществили запуск пилотируемого корабля к МКС

За несколько часов до старта астронавты позавтракали, облачились в разработанные экспертами SpaceX специально под их фигуры скафандры и прошли предполетный инструктаж и необходимые проверки. Затем они попрощались с родственниками и друзьями и на автомобилях компании Tesla отправились к стартовой площадке 39А, где поднялись на борт корабля.

Незадолго до старта состоялся разговор экипажа со специалистами NASA. Астронавты подчеркнули, что для них честь участвовать в миссии по запуску Crew Dragon. "Позвоним с орбиты, спасибо", - отметил Хёрли.

Запуск прошел по плану

Ракета Falcon-9 стартовала в 15:22 - четко по намеченному плану. Через две с половиной минуты произошло отделение первой ступени ракеты, которая спустя семь минут успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Через 12 минут после старта произошло отделение второй ступени ракеты, после чего Crew Dragon был выведен на орбиту.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал впоследствии, что во время запуска ему оставалось лишь молиться. "Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС", - заявил он в Центре космических полетов имени Кеннеди.

Стыковка корабля с МКС, как ожидается, состоится в воскресенье в 10:27 по времени Восточного побережья США (17:27 мск). В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, корабль Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения со станцией астронавты опробуют систему ручного управления кораблем.

Трамп молча наблюдал за запуском

За запуском из Центра космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Как сообщил пресс-пул Белого дома, глава государства во время запуска ракеты-носителя не обронил ни слова.

Уже после успешного старта он описал увиденное как повод для вдохновения, а Маска назвал одним из "великих умов". "Я так горд за людей, за NASA, государственный и частный [сектор]. Видеть такое зрелище невероятно. Когда вы слышите этот звук - рев - вы можете представить, как это опасно", - сказал Трамп.

Старт корабля к МКС был осуществлен лишь со второй попытки. Запланированный изначально на среду, 27 мая, запуск был отменен тогда всего за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. По словам Брайденстайна, в атмосфере "наблюдалось слишком много электричества", в связи с чем у NASA были опасения, что запуск "мог спровоцировать молнии".

В этот раз погода в районе мыса Канаверал также вызывала опасения, а за пару часов до запуска в районе стартового комплекса и вовсе прошел ливень. Однако когда таймер обратного отсчета показывал 45 минут, специалисты NASA дали "зеленый свет" - небо расчистилось, и к моменту запуска на нем виднелись лишь небольшие облака.

Последние девять лет американцы летали "Союзами"

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. 2 марта этот корабль был в автоматическом, беспилотном режиме отправлен к станции и пристыковался к ней на следующий день.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.