Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравление с успешным полетом Crew Dragon

ТАСС, 31 мая. Основатель SpaceX Илон Маск на русском ответил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на поздравление с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество. - Elon

"Спасибо, сэр, <...>", - написал Маск в Twitter в ответ на поздравление Рогозина.

Основатель SpaceX также отметил, что рассчитывает на "взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

На запись Рогозина ответил и директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. "Спасибо! NASA благодарно за наше сотрудничество, и мы надеемся продолжить вместе делать замечательные вещи в сфере космических исследований", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Брайденстайна.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Предыдущая попытка запуска, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Стыковка с МКС состоялась в воскресенье.

Позже Рогозин поздравил Брайденстайна и Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon.