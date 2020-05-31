Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравление с успешным полетом Crew Dragon

ТАСС, 31 мая. Основатель SpaceX Илон Маск на русском ответил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на поздравление с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon.
Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020
- Elon
"Спасибо, сэр, <...>", - написал Маск в Twitter в ответ на поздравление Рогозина.
Основатель SpaceX также отметил, что рассчитывает на "взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".
На запись Рогозина ответил и директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. "Спасибо! NASA благодарно за наше сотрудничество, и мы надеемся продолжить вместе делать замечательные вещи в сфере космических исследований", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Брайденстайна.
Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Предыдущая попытка запуска, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Стыковка с МКС состоялась в воскресенье.
Позже Рогозин поздравил Брайденстайна и Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon.