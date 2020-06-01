ТАСС, 1 июня. Астрономы из США нашли свидетельства того, что Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования, обнаружив необычные аномалии в характере вращения свыше 200 тысяч галактик. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университета Канзаса.

"Мы изучили два обзора неба, в которых мы нашли одни и те же закономерности, анализируя совершенно разные галактики. Существование этой "оси вращения Вселенной" вряд ли может быть продуктом ошибок в замерах, как это происходило при замерах реликтового излучения, так как подобные уникальные закономерности вряд ли могли возникнуть случайно в двух наборах данных", - заявил Лиор Шамир (Lior Shamir), профессор Университета штата Канзас в Манхэттэне (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Большая часть космологов считает, что Вселенная родилась из сингулярности, безразмерной точки, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого Взрыва. Изначально процесс ее расширения шел со сверхсветовой скоростью, однако впоследствии он замедлился до околосветовых скоростей, когда мироздание достигло самого низкого энергетического состояния.

Оба этих процесса, как сегодня предполагают ученые, оставили свои следы в том, как распределена видимая и темная материя в первые эпохи жизни Вселенной. Это в свою очередь непосредственно влияет на то, где находятся, как выглядят и как устроены те галактики, которые мы можем видеть на ночном небе.

В прошлом все космологи мира считали, что этот процесс протекал равномерно во всех уголках Вселенной. Недавно астрономы начали находить намеки на то, что это не совсем так, изучая так называемое реликтовое излучение, микроволновое "эхо" Большого Взрыва, а также анализируя то, как много рентгеновских лучей вырабатывают тысячи крупных скоплений галактик.

Шамир и его коллеги открыли еще одно свидетельство того, что Вселенная не является изотропной, обладающей одинаковыми свойствами во всех точках пространства, обратив внимание на одно простое следствие общепринятых представлений об ее устройстве, связанных с обликом спиральных галактик.

Неоднородная Вселенная

Астрономы предполагают, что все уголки мироздания должно населять примерно равное число галактик, чей диск вращается по часовой или против часовой стрелке, если смотреть на них со стороны Земли или любой другой точки. Это связано с тем, что при изотропности Вселенной направление их вращения будет зависеть исключительно от разных случайных факторов.

В прошлом ученые и сотни добровольцев уже неоднократно проверяли это предсказание космологии, наблюдая за тысячами отдельных галактик в ближайших окрестностях Млечного Пути. В большинстве случаев эти замеры показывали, что данное правило исполняется, однако иногда астрономы находили намеки и на то, что это может быть не так.

Шамир и его коллеги попытались внести ясность в этот вопрос, используя два крупнейших обзора неба, SDSS и Pan-STARRS, подготовленные при помощи роботизированных телескопов. Используя собранные ими данные, астрономы изучили то, в какую сторону вращались 200 тысяч спиральных галактик, присутствующие в этих каталогах.

Как оказалось, направления вращения галактик не были распределены случайным образом в разных регионах Вселенной. В каких-то ее уголках преобладали спиральные галактики, вращающиеся по часовой стрелке, тогда как в других областях космоса наблюдалась обратная ситуация. Разница между ними была относительно небольшой, около 2%, однако сам факт наличия подобных расхождений говорит о том, что Вселенная неоднородна по своей природе.

Что интересно, эти различия были почти незаметны для близких к нам галактик, но они становились все более явными по мере удаления от Земли. Это, как считают ученые, говорит о том, что ранняя Вселенная была более упорядоченной. Более того, как показывают расчеты Шамира и его команды, внутри нее существовала сложная "ось вращения", влиявшая на распределение материи и формирование спиральных галактик.

"Если у Вселенной есть ось, то она не будет похожа на ось карусели или другой простой объект. Она будет состоять из множества отдельных элементов, каждый из которых будет иметь свое отклонение, что еще предстоит измерить и изучить", - подытожил Шамир.