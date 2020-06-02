"Роскосмос" отправляет на Байконур минимум сотрудников из-за ситуации с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 2 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" отправляет минимум своих сотрудников на космодром Байконур в Казахстане из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников на брифинге во вторник.

"Наши сотрудники теперь должны перед прилетом в Казахстан сдавать тесты на наличие коронавируса, предъявляя их на въезде в страну. Мы сейчас по минимуму отправляем наших сотрудников сюда. Приезжают только те люди, которые действительно необходимы. Соблюдаем те требования, которые предъявляет нам казахстанская сторона", - рассказал Красников, отвечая на вопрос о том, как пандемия коронавируса повлияла на работу космодрома Байконур.

Он напомнил, что в период чрезвычайного положения из-за коронавируса в Казахстане с Байконура выполнили два пуска - пилотируемого корабля "Союз МС-16" и транспортного корабля "Прогресс".

"В этой ситуации, когда возникли новые затруднения, новые ограничения, мы очень благодарны казахстанской стороне, мы благодарны правительству Казахстана и лично президенту Касым-Жомарту Токаеву за добрую волю, за ту помощь, которую нам оказали в организации мероприятий. Когда достаточно большое количество людей, техники было перебазировано на территорию Казахстана, и это все прошло без сучка, без задоринки", - пояснил представитель "Роскосмоса".

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.