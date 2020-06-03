Глава НПП "Звезда" сравнил "Союз" с военным самолетом, а Crew Dragon - с прогулочной яхтой

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор НПП "Звезда" (разработчик и производитель скафандров РФ) Сергей Поздняков в беседе с корреспондентом ТАСС сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с дорогой яхтой, а российский "Союз" - с военным самолетом.

"Судя по картинке, это такая богато сделанная красивая яхта. А вот что будет с экипажем во время шторма, я не знаю", - сказал Поздняков, рассуждая о корабле Crew Dragon.

По словам гендиректора предприятия, в России все по-другому. "У нас и "Союз" сегодняшний, и перспективный корабль (имеется в виду "Орел" - прим. ТАСС) больше похож на кабину военного самолета - больший акцент на функциональность, а не на отделку салона", - заключил Поздняков.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon-9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Предыдущая попытка запуска, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Стыковка с МКС состоялась в воскресенье.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе. Первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный.