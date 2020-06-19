Жители Юга России из-за повышенной влажности смогли наблюдать радугу вокруг солнца

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Жители Ростовской области и Краснодарского края из-за повышенной влажности воздуха смогли наблюдать редкое для лета атмосферное явление - гало, или радугу вокруг солнца. Такое явление обычно возникает в морозную погоду, когда мелкие кристаллы льда преломляют солнечные лучи, сообщили ТАСС астрономы регионов и городские власти.

"Прямо сейчас в Геленджике можно наблюдать такое явление, как гало", - сообщили журналистам в администрации Геленджика.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов в разговоре с корреспондентом ТАСС, уточнил, что данное явление можно наблюдать при неглубокой и неплотной дымке, а также при повышенной влажности воздуха. "Сейчас, где неглубокая, неплотная дымка и солнце, можно увидеть такое явление. Когда в атмосфере очень много влаги, идет рассеивание света, и мы видим гало", - пояснил Иванов.

Аналогичное явление наблюдали и жители Ростовской области. Старший научный сотрудник НИИ физики Южного федерального университета Вардан Элбакян добавил, что такое явление можно часто увидеть в морозную погоду, однако для лета - это редкость.

"Такое явление часто можно увидеть в солнечную погоду при низких температурах. Это явление можно увидеть, когда в нижних слоях атмосферы, в тропосфере, на высоте 5-10 км над землей образуются кристаллики льда. В теплую погоду это явление встречается значительно реже", - сказал Элбакян, уточнив, что связано это может быть со встречей холодных и теплых воздушных потоков.

В пятницу на территории Краснодарского края ожидается теплая погода и дожди. Воздух прогреется до 25-27 градусов. В Ростовской области солнечно, без осадков, до 30 градусов тепла.