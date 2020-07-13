Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией российского "Союза"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новые космические пилотируемые корабли США являются более просторной и гламурной версией российских "Союзов". Такое мнение выразил в понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, - это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего "Союза". Да, более просторные, более гламурные", - отметил Рогозин в эфире радио Комсомольская правда".

По словам главы Роскосмоса, американские корабли являются аналогом "Союза МС" по техническим характеристикам, которого в российской космической отрасли называют "дедушкой". "Старый конь борозды не испортит", - сказал он.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Все это время астронавтов доставляли на МКС российские "Союзы".

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. На следующий день была осуществлена стыковка корабля к станции.

Помимо SpaceX, свой корабль - CST-100 Starliner - разработала корпорация Boeing. Он был впервые запущен 20 декабря в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка со станцией планировалась на 22 декабря, однако в ходе полета возникла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

Эксплуатация корабля "Союз МС"

По словам Рогозина, космический корабль "Союз МС" будет эксплуатироваться еще минимум 10 лет.

"Но хочу сказать, что абсолютно уверен, что "Союз МС" еще послужит нам минимум лет 10. Поэтому первые годы мы будем чередовать полеты "Союзе МС" и нового корабля", - сказал он.

С 2025 года, по расчетам Роскосмоса, также будут штатные полеты нового корабля "Орел", который будет летать на МКС, чтобы наработать ресурс безопасности.

Разработка пилотируемого корабля "Союз" началась в 1962 году в ОКБ-1 (в настоящее время - РКК "Энергия"). Первый пилотируемый полет был совершен в 1967 году. Сейчас используется модификация корабля "Союз МС", которая может доставлять на орбиту до трех человек.

Пуски с Восточного

Рогозин сообщил, что два-три судна будут дежурить в заданных районах Тихого океана во время пилотируемых пусков с Восточного.

"В момент пуска такого рода корабля (пилотируемого корабля "Орел" - прим. ТАСС) мы будем обеспечивать в заданных районах дежурство двух-трех кораблей достаточно быстроходных и с необходимым крановым оборудованием, чтобы потом забрать не только экипаж, но и погрузить сам корабль", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам главы Роскосмоса, у космического корабля обеспечена необходимая автономность, чтобы продержаться до подхода спасательных судов. Такой вариант спасения рассматривается специалистами в случае нештатной ситуации и вынужденной посадки в океан.

Ранее Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что система аварийного спасения перспективного космического корабля "Орел" сможет сама вывести аппарат на безопасную орбиту в случае аварии ракеты-носителя.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в России для использования в лунной программе. Его первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный.