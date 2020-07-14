{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Запуск к Марсу ракеты-носителя с космическим зондом ОАЭ Al Amal перенесли из-за погоды

Первая арабская межпланетарная миссия состоится 17 июля

ТАСС, 14 июля. Запуск к Марсу ракеты-носителя H-IIA с космическим зондом ОАЭ Al Amal ("Надежда") с японского острова Танэгасима, запланированный на 15 июля, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице правительства ОАЭ в Twitter.

"Космическое агентство ОАЭ совместно с Космическим центром Мухаммеда бен Рашида и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries объявили, что запуск "Надежды" отложен из-за погодных условий, - говорится в сообщении. - Первая арабская межпланетарная миссия состоится в пятницу 17 июля в 00:43 по [времени] ОАЭ (23:43 по мск)".

В задачу первого арабского межпланетного космического аппарата входит изучение марсианской атмосферы и климата. Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году, когда ОАЭ будет отмечать 50-летие.

Теги
ОАЭ
Зонд "Хаябуса-2" вернется на Землю в начале декабря
Сейчас японский зонд находится на пути от астероида Рюгу к Земле
Читать полностью