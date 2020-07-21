Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС). Трансляция операции шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

За пять часов 20 минут работы в открытом космосе астронавты установили на корпусе станции платформу RiTS (Robot Tool Stowage), где будут храниться две роботизированные системы RELL (Robotic External Leak Locators), способные выявлять утечки газов из корпуса станции. Они также демонтировали узел H-fixture у основания фермы, на которой установлены солнечные батареи, который не удалось снять во время выхода в космос 1 июля, когда Боб Бенкен перепробовал несколько инструментов для того, чтобы открыть крышку, слишком плотно прилегающую к корпусу.

Астронавты провели на американском модуле Tranquility подготовительные работы для установки нового шлюза. Как указывается на сайте NASA, шлюз будет доставлен на МКС грузовым кораблем Dragon позднее в этом году и будет использоваться при осуществлении коммерческих исследовательских программ NanoRacks. Кроме того, астронавты протянули интернет-кабель по корпусу станции.

Во время следующего выхода в космос астронавты должны будут заменить одну литий-ионную батарею, в работе которой были выявлены неполадки.

Сейчас на борту МКС, помимо Криса Кэссиди и Роберта Бенкена, работают российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин и астронавт NASA Даглас Хёрли.