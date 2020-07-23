Грузовой корабль "Прогресс МС-15" запустят к МКС с Байконура

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует в четверг с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 17:26 мск. Примерно через девять минут после старта она выведет грузовой корабль "Прогресс МС-15" на орбиту.

Это будет второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) в 2020 году и первый российский летний запуск в текущем году.

Сближение "Прогресса МС-15" с МКС будет проходить по двухвитковой схеме (примерно 3 часа 21 минуту). "Его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента Международной космической станции состоится 23 июля в 20:47:52 мск", - отметили в Роскосмосе.

Ожидается, что стыковка пройдет в автоматическом режиме. Однако на грузовом корабле есть возможность телеоператорного управления, когда космонавты, находящиеся на борту МКС, управляют им.

Замечания к стартовому комплексу

20 июля в ходе установки ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки номер 31 космодрома Байконур возникла неисправность одной из систем этого комплекса - электродвигателя домкрата второго основания силового пояса. В тот же день специалисты Роскосмоса устранили все выявленные ранее замечания.

"Расчет филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" в непростых условиях, при температуре воздуха [плюс] 40 градусов [по Цельсию], в кратчайшие сроки заменил неисправный электродвигатель", - сообщили тогда в госкорпорации, добавив, что работы продолжились по графику.

Доставка грузов

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что до конца месяца с Байконура ожидается два пуска - 23 и 30 июля. По его словам, возможность их переноса из-за пандемии коронавируса не рассматривается. В июне в Роскосмосе сообщили, что работа космодрома продолжается в штатном режиме, несмотря на пандемию и усиление ограничений в одноименном городе.

"Прогресс МС-15" должен доставить на МКС примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки и доставляемые сухие грузы, в том числе для проведения космических экспериментов.

Предыдущий грузовой космический корабль этого типа - "Прогресс МС-14" - был запущен 25 апреля с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Он добрался до МКС по трехвитковой схеме и пристыковался к агрегатному отсеку модуля "Звезда".

Пуск в условиях пандемии

По состоянию на 22 июля в городе Байконур, который находится рядом с одноименным космодромом, зафиксировано 738 случаев заражения коронавирусом. В инфекционном стационаре находятся 127 человек, выписано - 275, умерли 48 человек.

Для помощи в борьбе с пандемией два спецборта Роскосмоса доставили медиков ФМБА, аппараты ИВЛ, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. До конца недели ожидается прибытие еще одного самолета - на этот раз с узкопрофильными специалистами, которые окажут медпомощь жителям.

Накануне пуска в городе Байконур прошло заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавируса. Оно проходило при участии заместителя руководителя ФМБА России Вячеслава Рогожникова.

"По его мнению, по заболеваемости COVID-19 пройден пик и наблюдается выход на плато", - говорится в сообщении на сайте администрации города, опубликованном по итогам заседания. В пользу такого вывода "свидетельствует уменьшение количества вызовов врачей на дом, снижение количества больных, помещенных в стационар, уменьшение числа летальных исходов".

Несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, Рогозин планирует посетить пуск. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.