На севере острова Тенерифе упал метеорит

По ее информации, падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер. Издание также опубликовало видео, на котором запечатлено падение.

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Метеорит упал на севере острова Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщила газета Diario de Avisos .

Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Как уточняется, в зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 гр.

Крупнейшим из найденных метеоритов является метеорит Гоба, масса которого может составлять более 60 тонн. Он сохраняется на месте падения в Намибии.