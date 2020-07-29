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Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" могут быть введены в строй в начале 2021 года

В перспективе спутники должны переместиться на свои геостационарные орбиты при помощи собственных электрореактивных двигателей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые будут запущены 30 июля с помощью ракеты-носителя "Протон-М", планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года, следует из информации на сайте ФГУП "Космическая связь" (заказчик спутников).

"Ввод в эксплуатацию космических аппаратов "Экспресс-80/103" планируется осуществить в январе-феврале 2021 года", - сообщает спутниковый оператор.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур запланирован в 00:27 мск 30 июля. Разгонный блок "Бриз-М" должен доставить аппараты на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тыс. километров в 18:43 мск 30 июля. В перспективе спутники должны переместиться на свои геостационарные орбиты при помощи собственных электрореактивных двигателей. По данным Роскосмоса, срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, а аппарата "Экспресс-103" не более 160 суток.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.

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