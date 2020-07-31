Получивший травму Николай Тихонов покинул отряд космонавтов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Космонавт Николай Тихонов, который не смог из-за травмы в апреле улететь на МКС, покинул отряд космонавтов, так и не побывав ни разу на орбите за 14 лет работы в отряде. Об этом сообщили в пятницу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

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"31 июля 2020 года расторгнут трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым", - отмечается в сообщении на сайте ЦПК.

В Центре добавили, что "Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья".

Как отмечал ранее начальник ЦПК Павел Власов, получивший травму Тихонов мог отправиться на МКС уже осенью, однако окончательное решение зависело от состояния здоровья космонавта. Он должен был полететь на МКС в апреле на корабле "Союз МС-16", однако по медицинским показаниям российская часть экипажа была заменена на дублеров - Иванишина и Вагнера.

Тихонов был зачислен в отряд космонавтов еще в 2006 году, в июне 2009 получил квалификацию "космонавт-испытатель". С июня 2015 года по октябрь 2016 года готовился в составе дублирующего экипажа в качестве бортинженера корабля "Союз МС-02". С декабря 2017 года по апрель 2018 года проходил подготовку в составе основного экипажа экспедиции МКС-57/58. Состав экипажа был изменен в связи с пересмотром программы полета МКС. С июня 2018 года по февраль 2020 года космонавт проходил подготовку в составе экипажа МКС-63 в качестве командира корабля "Союз МС-16". С февраля по июль 2020 года находился в составе группы специализации и совершенствования по программе МКС.