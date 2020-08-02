Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой для США за последние 45 лет посадкой на воду

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил в своем Twitter всех причастных к успешной посадке корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на воду в Мексиканском заливе, которая стала для американцев первой за последние 45 лет.

"Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем!" - написал он. "Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!" - добавил американский лидер.

Crew Dragon совершил в воскресенье посадку на воду неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Корабль в автоматическом режиме отстыковался от МКС в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 мск 2 августа). Последний раз приводнение американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем "Союз-19" в рамках программы "Союз-Аполлон".

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.