В Роскосмосе заявили, что говорить о наличии технической проблемы на МКС пока нельзя

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что пока нельзя однозначно сказать о наличии технической проблемы на Международной космической станции (МКС), на которой была зафиксирована утечка воздуха.

"Однозначно сказать, что есть какая-то техническая проблема, на самом деле пока нельзя. Для выяснения этой проблемы сейчас проводится определенный перечень мероприятий. Причем он уже проводится не то что не первую неделю, а не первые месяцы", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". Он уточнил, что специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление.

В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Как уточнили в госкорпорации, во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".

На борту МКС работает экипаж в составе астронавта NASA Криса Кэссиди и российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.