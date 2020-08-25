На МКС открыли все переходные люки сегментов России и США

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл переходные люки российского и американского сегментов. Давление и атмосфера находятся в пределах нормы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"Сегодня в 13:00 по московскому времени все переходные люки российского и американского сегментов Международной космической станции были вновь открыты. Операции по открытию люков заняли около часа", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что уровень давления и атмосферы на станции остается в пределах нормы. "Экипаж приступил к выполнению штатной программы работ и продолжает мониторинг и контроль уровня давления и атмосферы на станции", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что давление на МКС стабилизировалось после регламентных работ в сегменте США.

На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перешел в российские модули на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

Как сообщили в понедельник в Роскосмосе, специалисты считают, что все проверяемые модули герметичны.