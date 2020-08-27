Экс-гендиректора ПАО "Туполев" Конюхова назначили советником главы Роскосмоса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов перешел на работу в Роскосмос на должность советника генерального директора госкорпорации. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг в его телеграм-канале.

"Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО "Туполев" и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации, перешел на работу в ракетно-космическую отрасль", - сообщается в нем.

Как уточнили в госкорпорации, в качестве советника генерального директора Роскосмоса он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на Восточном.

В конце мая источник сообщил ТАСС о предстоящем уходе Конюхова с поста гендиректора ПАО "Туполев", который он занимал с лета 2016 года. В начале июня в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили ТАСС, что Конюхов покинул свою должность.

Конюхов стал гендиректором "Туполева" в июне 2016 года. До этого он занимал должность первого заместителя гендиректора по программам компании "Сухой", руководил перспективным направлением беспилотной авиации. В 2009-2010 годах работал заместителем гендиректора по материально-техническому обеспечению корпорации "МиГ". До этого возглавлял дирекцию программы истребителя Су-35 в компании "Сухой".

Это не первый переход выходцев из авиационной промышленности в космическую отрасль. В частности, в мае РКК "Энергия" возглавил бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар.